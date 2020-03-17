Тбилиси, , 10:14 — REGNUM Жители Грузии стали массово получать ложные SMS-сообщения, будто всю страну из-за пандемии коронавируса COVID-19 переводят в режим карантина. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальных дел на официальном сайте.

«Вышеуказанная информация не соответствует действительности и карантин на данном этапе не планируется», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве призвали жителей страны проявлять высокую гражданскую сознательность и учитывать реальные события, которые происходят в стране и мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса в Грузии отменены массовые мероприятия, закрываются общественные заведения и площадки, а также вводятся ограничения на въезд в страну.