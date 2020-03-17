Токио, , 10:08 — REGNUM Пандемия коронавируса и вынужденный карантин заставляют людей идти на различные уловки, чтобы «жить как раньше». Так, группа японских школьников устроила собственную церемонию получения аттестатов в видеоигре Minecraft, сообщил сайт cybersport.ru 16 марта.

Энтузиасты воссоздали свою школу в Minecraft и пригласили всех одноклассников на закрытый сервер. В небольшом зале под торжественную музыку виртуальный директор раздал аттестаты всем присутствующим.

Напомним, Minecraft — это популярная игра-песочница от компании Mojang. В ней геймеры могут создавать различные постройки из кубических блоков.

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