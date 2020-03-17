Пенза, , 10:12 — REGNUM В областном минздраве с 17 марта начал работать телефон горячей линии специально для лиц, прибывших из-за рубежа, сообщают в правительстве Пензенской области. Звонки на горячую линию принимаются в круглосуточном режиме.

Жители Пензенской области, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны сообщить о своем возвращении по телефону: (8412) 42−09−47.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 16 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.