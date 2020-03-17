Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Медики в Казахстане выявили еще 14 случаев заражения коронавирусом — общее число инфицированных выросло до 27 человек. Об этом 17 марта заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

По его словам, 14 пациентов зарегистрировано в Нур-Султане. Все пациенты уже находятся на карантине. Кроме того, выявлены все лица, контактировавшие ранее с зараженными — они тоже отправлены на карантин.

Напомним, утром 17 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что в республике выявили 13 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявили 13 случаев заражения коронавирусом