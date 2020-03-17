Брянск, , 10:10 — REGNUM Проезд по электронным единым социальным проездным билетам вводится в муниципальном транспорте Брянска с 1 апреля 2020 года. Кроме того, подлежат замене все действующие электронные транспортные карты, выданные ранее, сообщили 16 марта в пресс-службе администрации города.

С 1 апреля бумажные социальные проездные продавать не будут, их переводят на электронный формат — на карты «Мир» любого банка. Также с 1 апреля все «старые» действующие электронные транспортные карты («Школьная», «Студенческая», «Пенсионная») нужно заменить на новые, их обменяют бесплатно.

Пользователи транспортных карт «Для граждан», «ЕТК» и из многодетных семей должны обратиться в любой банк и получить бесконтактную карту «Мир», если такой у них ещё нет. Эту карту можно использовать для проезда на муниципальном транспорте.