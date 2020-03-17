Москва, , 10:05 — REGNUM В Москве перенесли празднование Дня космонавтики. Об этом сообщили 17 марта в пресс-службе государственной корпорации.

Отмечается, что мероприятие будет перенесено на осень, однако новая дата пока не определена.

Решение о переносе принято в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина от 16 марта, в котором запрещается проведение всех массовых мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавируса.

Стоит отметить, что торжества по случаю Дня космонавтики традиционно проводятся 12 апреля в Кремлёвском дворце.