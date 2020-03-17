Монровия, , 12:02 — REGNUM Жители столицы Либерии, Монровии, выразили свою обеспокоенность после того, как в социальных сетях распространились новости о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране, заявляя, что COVID-19 может представлять для страны такую же опасность, как Эбола. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, ранее страна серьезно пострадала от вспышки смертоносной лихорадки Эболы, воспоминания о которой спровоцировали опасения населения. По словам репортеров, люди обеспокоены тем, что страна не будет готова лечить больных, если в Либерии распространится коронавирус.

Напомним, что в результате вспышек лихорадки Эбола в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее в период с 2014 по 2015 годы погибли около 11 000 человек, причем около 4000 из них — только в Либерии.

Страны, наиболее сильно пострадавшие от двух недавних вспышек Эболы, имеют слабые системы здравоохранения и испытывают нехватку квалифицированных врачей и медсестер, отмечают репортеры.

Главный врач одной из столичных больниц, доктор Фрэнсис Катех сказал ВВС, что во всей стране всего лишь «несколько» аппаратов для искусственной вентиляции легких, не уточнив, сколько именно.

Однако их наличие жизненно важно в случае вспышки коронавируса, потому что один из основных симптомов — затруднение дыхания, и успешность лечения зависит от поддержания жизнедеятельности пациента, включая поддержку дыхания медицинскими аппаратами, до тех пор, пока их иммунная система не сможет самостоятельно бороться с вирусом.

По местной радиостанции Truth FM, многие были недовольны тем, что власти разрешили правительственному чиновнику Натаниэлю Блама поехать в Швейцарию после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. После чего Блам заразился коронавирусом.

В ответ на это в Национальном институте общественного здравоохранения Либерии сообщили, что на этот раз принимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом, отметив, однако, трудности с финансированием.

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