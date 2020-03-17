Магеланг, , 10:03 — REGNUM Правительство города Магеланг в индонезийской провинции Центральная Ява, закрыло ряд туристических объектов до 29 марта 2020 года в целях предотвращения передачи коронавируса, сообщает Antara.

Глава управления по туризму, молодежи и спорту в Магеланге Иван Сутиарсо сообщил о временном закрытии главных туристических достопримечательностей года, включая храм Умбул и озеро Бледер.

По его словам, закрытие туристических объектов является профилактической мерой против распространения коронавируса в местах скопления людей, которые приехали из разных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся коронавирусом в Индонезии достигло 134 человек.

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