Токио, , 10:03 — REGNUM Количество самоубийств в Японии за 2019 год упало до исторического минимума, об этом 17 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, падение указанного показателя наблюдается в стране уже десятый год подряд. Тем не менее, Япония до сих пор является одной из первых стран по данному показателю на душу населения.

Всего число добровольных смертей в 2019 году в Японии составило 20 тыс. 169, в то время как в 2018 году подобных случаев было на 617 больше.

Напомним, Япония имеет богатую культурную традицию, связанную с самоубийством. В основном добровольный уход из жизни связан с бесчестием. Однако модернизация общества постепенно ведет к преодолению этого архаичного представления.