Калуга, , 13:02 — REGNUM С 18 марта по 22 июня на территории Российской Федерации пройдет Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. В Калужской области запланировано более 200 мероприятий, на которых взрослые и дети высадят около 117,5 тысячи молодых деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Первые «Сады памяти» в Калужской области появятся уже 1 апреля в Перемышльском и Ульяновском районах. Наиболее масштабные мероприятия акции пройдут вблизи городов воинской славы и воинской доблести, где в конце апреля состоится закладка аллей в виде числа «75» на земельных участках лесного фонда, которые будут видны с высоты птичьего полета.

«Проведение международной акции «Сад памяти» на территории региона способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения и повышению экологической культуры граждан», — заявила региональный министр Варвара Антохина.

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