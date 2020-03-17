Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве сеть кинотеатров «Москино» отменяет показ фильмов и другие мероприятия до 10 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

Деньги за купленные на сайте билеты «автоматически вернутся на карту в течение 15 банковских дней». Тем, кто покупал билет в кассах, нужно обратиться лично.

Решение об отмене показов принято в соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта о профилактике коронавируса.

Напомним, что «до 10 апреля на территории Москвы запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий. Кроме того, временно ограничено проведение выставок, мероприятий в сфере культуры, спорта, образования с числом участников более 50 человек одновременно».