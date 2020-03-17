Ярославль, , 09:56 — REGNUM Ярославская инфекционная больница покупает 8 противочумных комплектов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Ярославская инфекционная больница

Костюмы предназначены для защиты людей от микроогранизмов I — IV групп патогенности, иначе говоря всех возможных вирусов и бактерий. Они многоразового использования. В состав костюма входят противочумный халат, бахилы с высоким бортиком, капюшон, очки защитные герметичные и респиратор.

Судя по всему, учреждение готовится к возможной эпидемии коронавируса. Аналогичные закупки сейчас делают и другие больницы страны.

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