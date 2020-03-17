Москва, , 09:52 — REGNUM Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, не состоятся. Ранее планировалось, что торжества традиционно пройдут в Государственном Кремлёвском дворце. Однако из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса их было решено отложить.

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По данным источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, празднование Дня космонавтики будет перенесён с 12 апреля на 4 октября 2020 года.

«То есть он пройдёт в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли», — пояснил собеседник издания.

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Напомним, ранее Роскосмос сообщил, что в связи с пандемией коронавируса нового типа и необходимостью полностью реализовать меры, введённые правительством Франции, Гвианский космический центр приостанавливает проведение всех текущих пусковых кампаний. Подготовительные мероприятия к пускам будут возобновлены, как только это позволят санитарные условия.