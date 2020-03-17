Барнаул, , 09:52 — REGNUM В связи с резким потеплением в Алтайском крае начали таять не только сугробы, но и плохо расчищенные за зиму дороги. Как сообщают «Каменские известия» («КИ»), из-за того, что на некоторых улицах высота талого снега доходит до полуметра, пешие граждане проваливаются по пояс, а машины, буксуя в непроходимой снежной каше, создают масштабные пробки.

Непроходимая дорога в Новоалтайске Цитата со страницы Владимира Ульянова в Facebook

Снежная каша на дорогах Камня-на-Оби Цитата со страницы «Каменские известия»

«Подобная ситуация с дорогами сложилась особо остро в районе железнодорожного вокзала, а также на большинстве каменских улиц и перекрестков», — отмечают «КИ».

Как пояснил начальник отдела дорожного и коммунального хозяйства комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации района Артем Тютюнников, в Камне-на-Оби, как и во всём регионе, из-за аномально большого количества снега сложилась очень сложная ситуация.

Неочищенный от снега тротуар в Барнауле Цитата из канала «Барнаульский нытик»

«На все проблемные участки отправляем технику, но охватить весь город сразу нереально», — заявил чиновник.

Напомним, практически повсеместно запасы снега на Алтае в 1,5−2,7 раза превышают среднемноголетние показатели. Нарекания по поводу снегоуборки не прекращались в течение всего сезона. А сейчас аналогичные каменским проблемы испытывают жители других алтайских городов и населённых пунктов.

К примеру, в Змеиногорске, по данным газеты «Змеиногорский вестник», люди массово жалуются на дорожные провалы и опасаются, что детям придётся с мокрыми ногами сидеть на уроках в школе.

Провалившаяся дорога в Змеиногорске Цитата из газеты «Змеиногорский вестник»

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