Ташкент, , 09:51 — REGNUM Скоростной автобусный транспорт планируют запустить от сквера Амира Темура до торгово-развлекательного центра Compass в Ташкенте. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, опубликованном на сайте национальной базы данных законодательства республики.

Для запуска метробуса до 1 ноября планируется построить выделенную полосу движения. Обслуживать маршрут будут 20 электробусов. В документе отмечается, что если пилотный проект окажется успешным, то подобный вид транспорта запустят и в других районах Ташкента.

Отметим, трасса скоростного автобусного транспорта проходит по выделенным полосам, а на перекрестках автобус пользуется преимуществом. Зачастую остановки выполнены в виде станций метрополитена с турникетами и кассами.