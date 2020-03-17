Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Совет безопасности Грузии во главе с премьер-министром страны Георгием Гахарией во время заседания, прошедшего 16 марта, решил не вводить в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Во время совещания было отмечено, что в Грузии применяются профилактические меры против новой инфекции в соответствии с имеющимся планом. В связи с дальнейшим развитием ситуации будут приниматься новые решения в будущем.

Напомним, что в качестве мер по противодействию распространению коронавируса в Грузии были закрыты горнолыжные курорты, а заведениям общепита было рекомендовано работать через доставку на дом. Также вводятся ограничительные меры на границе страны: объявлено, что с 18 марта въезд в Грузию закроют для иностранцев.

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