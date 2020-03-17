Киев, , 09:47 — REGNUM Граждане Украины, находившиеся на борту круизного лайнера Grand Princess, прошли карантин в США и вернулись домой, сообщила 16 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«В аэропорту «Борисполь» приземлился борт с 46 украинцами с круизного лайнера», — сказано в сообщении.

Все прибывшие граждане Украины сдали тест на COVID-19, а также прошли 14-дневный карантин.

Напомним, лайнер Grand Princess 9 марта прибыл в порт Окленда. Коронавирус обнаружили у 19 членов экипажа и у двух пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 105 украинских туристов обратились за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Из-за карантина, связанного с коронавирусом, люди не могут покинуть Шри-Ланку и вернуться домой.

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