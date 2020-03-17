Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Четыре жительницы Екатеринбурга госпитализированы по решению суда из-за контакта с больным коронавирусом. Об этом заявил глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Две матери и их дочери были пассажирками поезда «Москва — Новый Уренгой», в котором ехал заражённый коронавирусом гражданин. Тем не менее, они отказались от госпитализации, поэтому санитарному ведомству пришлось обращаться в суд.

Ещё два пассажира поезда добровольно пошли на госпитализацию в Талице.

Как сообщало ИА REGNUM, под наблюдением свердловских врачей находятся 86 жителей. Люди находятся с подозрением на коронавирус — они были в «неблагополучных» странах и имеют симптомы ОРВИ.

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