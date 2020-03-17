Тбилиси, , 09:37 — REGNUM В Грузии число лиц, находящихся в карантине, превысило тысячу человек. Эти данные на утро 17 марта приводит государственный сайт, созданный для информирования населения о распространении коронавируса COVID-19 в стране.

Согласно представленной информации, в Грузии 1008 человек находится в карантинной зоне, 64 — под наблюдением медперсонала, и у 33 — выявлен коронавирус. Также, по сведениям местных СМИ более тысячи человек находятся в режиме самоизоляции.

Стоит отметить, что по предыдущим данным, 16 марта в карантине находилось 637 человек. Как правило изоляции подлежат те, кто возвратился в Грузию из стран, где высокий риск заболеть COVID-19. Также в карантинную зону доставляют контактировавших с инфицированными или нарушивших режим самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Швейные компании Грузии могут начать выпускать медицинские маски