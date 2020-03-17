Ташкент, , 09:31 — REGNUM На домашнем карантине в Узбекистане находится 5661 человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алишер Шадманов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

По его словам, в медицинских учреждениях в стационар помещен 641 человек — это люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Большая часть из них — 212 человек находятся в санатории «Энергетик» в Чирчике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Шесть человек — это члены одной семьи. Еще двое заразившихся граждан Узбекистана прибыли из Стамбула.

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