Могадишо, , 09:25 — REGNUM В Сомали зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Сомали Фовсии Абукар.

В соответствии с заявлением, заразившийся пациент — гражданин Сомали, недавно вернувшийся из-за границы.

По информации журналистов телерадиокомпании, в связи с инцидентом власти страны в отдельном постановлении также объявили о приостановке всех международных рейсов сроком на две недели, начиная с 18 марта.

Как отмечают репортеры, в Африке резко возросло число случаев коронавируса, хотя их все еще меньше, чем на большинстве других континентов. Существуют опасения, что слабые системы здравоохранения стран континента не смогут справиться с крупной вспышкой и что у правительств нет финансовых и материально-технических ресурсов для борьбы с вирусом.