Якутск, , 09:25 — REGNUM Якутия не перестаёт привлекать экстремалов — один из них — путешественник из Англии Никита Греци. Отчаянный парень намерен проехать из Магадана до Лондона на двух якутских лошадях.

Читайте также: На Ямале ждут экспедицию Фёдора Конюхова

По словам путешественника, якутские лошади уникальны, невероятно сильны и двигаются, как «маленькие танки».

Экспедиция Никиты Грици предварительно рассчитана на два года. Цель тура на лошадях — донести культуру, традиции Якутии как можно большему количеству людей в мире.

«Я вложил всё, что у меня было в эту идею, я не могу отступить сейчас, даже если путешествие станет чрезвычайно страшным и сложным», — цитирует англичанина SAKHAPRESS.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на Ямале ждут путешественника Фёдора Конюхова на День оленевода.