Томск, , 09:14 — REGNUM В томском аэропорту «Богашёво» в связи с угрозой коронавируса усилены профилактические мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в администрации Томской области.

Для сотрудников воздушной гавани введён масочный режим, проводится обязательный медицинский контроль их состояния здоровья. Усилен режим обработки и дезинфекции воздушных судов и помещений аэровокзала. В помещениях, где наблюдается наибольшее скопление людей, действуют рециркуляторы.

Пассажиры, прибывшие из стран, где зафиксирован коронавирус, взяты под особый контроль. Отработан специальный алгоритм действий на случай, если в аэропорту побывает пассажир с подозрением на коронавирус.

Как уточнили в обладминистрации, аэропорт «Богашёво» работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию 16 марта не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Томская область готовится к борьбе с коронавирусом