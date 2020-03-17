Бишкек, , 09:14 — REGNUM Власти Киргизии временно запретили иностранным гражданам въезжать в республику. Об этом 17 марта заявила заместитель председателя правительства республики Алтынай Омурбекова на брифинге.

По её словам, иностранные граждане, оставшиеся в Киргизии, могут покинуть страну. Граждане республики, находящиеся за границей, могут въехать в Киргизию.

Омурбекова добавила, что запрет не распространяется на грузовые перевозки. «Мы обязаны были принять такие профилактические меры», — сказала заместитель председателя правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако в Чуйской области подготовлены специальные изоляторы на случай появления больных.