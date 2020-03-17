Челябинск, , 09:10 — REGNUM В Челябинской области не допустили вывоза из России 18 щенков шпица. Об этом сообщает областной Россельхознадзор.

Партия была задержана 16 марта на границе с Казахстаном в пункте предварительного уведомления «Бугристое», что возле города Троицка. Вывоза щенков не допустили сотрудники сельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России. Живой товар перевозили без соответствующих документов. Машина ехала в Кустанай из Магнитогорска.

Щенков вывозил гражданин Казахстана. С ним провели разъяснительную беседу и оштрафовали. А животных вернули в Магнитогорск.