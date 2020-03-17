Барнаул, , 09:03 — REGNUM Поскольку в Алтайском крае не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), вносить изменения в учебный процесс необходимости нет. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает сайт регионального министерства образования.

Вместе с тем, чиновники издали приказ об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях. По словам краевого министра Максима Костенко, в учреждениях образования необходимо усилить санитарный режим, а также осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся и педагогов с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и так далее).

Руководителям образовательных организаций рекомендовано перенести начало каникул на 20 марта.

Напомним, ранее в Алтайском крае рассматривался вопрос об отправке школьников на каникулы на неделю раньше положенного срока.

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