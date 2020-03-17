Аруша, Танзания, 17 марта 2020, 09:05 — REGNUM В Танзании был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Swahili.
По информации журналистов телерадиокомпании, заразившаяся — 46-летняя гражданка Танзании, которая приехала из Бельгии и въехала в восточноафриканскую страну 15 марта через международный аэропорт «Килиманджаро».
Как отмечают репортеры, она также посетила Швецию и Данию.
Министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму сообщила, что у пациентки не было никаких симптомов заболевания, когда она проходила обследование в аэропорту. Однако после досмотра в аэропорту она почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу в городе Аруша на севере Танзании, где она проходит лечение в настоящее время.
Состояние заболевшей стабильно, отмечают медики.
Министр Мвалиму добавила, что ответственные должностные лица теперь пытаются выявить личности всех людей, которые вступали в контакт с заболевшей.
Мвалиму также настаивала на том, что страна хорошо подготовлена к реагированию на вспышку коронавируса и что чиновники тесно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в усилиях по сдерживанию вспышки заболевания.