Аруша, Танзания, , 09:05 — REGNUM В Танзании был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, заразившаяся — 46-летняя гражданка Танзании, которая приехала из Бельгии и въехала в восточноафриканскую страну 15 марта через международный аэропорт «Килиманджаро».

Как отмечают репортеры, она также посетила Швецию и Данию.

Министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму сообщила, что у пациентки не было никаких симптомов заболевания, когда она проходила обследование в аэропорту. Однако после досмотра в аэропорту она почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу в городе Аруша на севере Танзании, где она проходит лечение в настоящее время.

Состояние заболевшей стабильно, отмечают медики.

Министр Мвалиму добавила, что ответственные должностные лица теперь пытаются выявить личности всех людей, которые вступали в контакт с заболевшей.

Мвалиму также настаивала на том, что страна хорошо подготовлена к реагированию на вспышку коронавируса и что чиновники тесно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в усилиях по сдерживанию вспышки заболевания.