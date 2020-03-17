Париж, , 09:03 — REGNUM Музей естественной истории, Парижский зоопарк, сад растений закрыты в рамках мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Галерея садов и плантаций закрыта», — говорится в пресс-релизе музея.

Известно, что свои двери также закрыли сад растений, зверинец, теплицы, зоопарк Парижа, библиотеки музея истории и многие другие места во Франции.

Издание отмечает, что мэр Парижа Анн Идальго объявила о закрытии столичных парков и садов и предоставлении 500 тыс. масок.

Выставки, запланированные музеями на ближайшие недели, «переносятся на более поздний срок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал граждан ограничить свои контакты максимум пятью людьми.

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