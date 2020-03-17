Самара, 17 марта 2020, 09:04 — REGNUM На АвтоВАЗе подтвердили заражение одного из сотрудников предприятия коронавирусом. Об этом 17 марта сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По информации журналистов, работника заразил близкий человек, который недавно вернулся из Испании.
Сообщается, что специалисты уже выявили всех людей, с которыми контактировал заболевший. Несколько человек, в том числе сотрудники завода, изолированы в боксах в стационаре на 14 дней.
Отмечается, что тест не подтвердил у них наличие коронавируса.
В настоящее время рабочие места бригады, где работает инфицированный, и другие помещения завода были тщательно дезинфицированы.
Сообщается, что АвтоВАЗ работает по плану.
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