Чебоксары, 17 марта 2020, 09:01 — REGNUM В Чебоксарах правоохранительные органы проведут антитеррористическое учение. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии.
В управлении отмечают, что «на этой неделе» оперативный штаб проводит антитеррористическое учение «с использованием вооружения и боевой техники». Учения пройдут в Чебоксарах, дата и место не сообщаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее масштабные учения провели в Чебоксарах бойцы УФСИН. По легенде, они должны были подавить массовые беспорядки в колонии.
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Напомним, в прошлом году антитеррористические учения состоялись в августе 2019 года. В них приняли участие около 800 человек и более 100 единиц техники.
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