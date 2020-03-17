Чебоксары, , 09:01 — REGNUM В Чебоксарах правоохранительные органы проведут антитеррористическое учение. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

В управлении отмечают, что «на этой неделе» оперативный штаб проводит антитеррористическое учение «с использованием вооружения и боевой техники». Учения пройдут в Чебоксарах, дата и место не сообщаются.

«В ходе учения будет отработана слаженность действий подразделений при реагировании на угрозы террористического характера», — говорят в УФСБ, призывая жителей «сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее масштабные учения провели в Чебоксарах бойцы УФСИН. По легенде, они должны были подавить массовые беспорядки в колонии.

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Напомним, в прошлом году антитеррористические учения состоялись в августе 2019 года. В них приняли участие около 800 человек и более 100 единиц техники.

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