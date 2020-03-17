Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Крупные интернет-компании и социальные сети выступили с совместным заявлением о тесном сотрудничестве в условиях распространения коронавируса. Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube ведут борьбу против недостоверной информации о заболевании, говорится в опубликованном компанией Facebook сообщении.

В заявлении указано, что сетевые платформы противодействуют мошенничеству и дезинформации, распространяют достоверный контент и делятся критически важными обновлениями, которые скоординированы с государственными учреждениями здравоохранения в разных странах мира.

Компании призвали других своих коллег к сотрудничеству ради здоровья и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее IT-эксперты предупредили об электронных письмах, которые рассылают мошенники на фоне ажиотажа вокруг коронавируса.

Читайте также: Жителей РФ предупредили об интернет-мошенничестве на фоне COVID-19