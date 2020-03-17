Москва, , 09:01 — REGNUM В России увеличивается число граждан, готовых сделать прививку от коронавируса инфекции. Если в конце января однозначно были готовы к вакцинации 14%, то по данным на 16 марта — 22%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: Каждый четвёртый работодатель принимает меры для борьбы с коронавирусом

Ещё 36% опрошенных склоняются к положительному решению сделать прививку от коронавируса как только будет разработана соответствующая вакцина.

В основном полностью готовы к вакцинации молодые люди до 24 лет (35%). Однозначно согласны на прививку от коронавируса люди с высшим и средним специальным образованием — 16% и 25% соответственно.

Опрос проведен 13—16 марта 2020 года в 141 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличивается число руководителей компаний, принимающих меры для борьбы с коронавирусом. Так, в начале февраля их было 6%, в начале марта — 14%, на 16 марта — 42%.

Читайте также: Почти каждый второй житель РФ готов сделать прививку от коронавируса