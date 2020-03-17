Магас, , 08:59 — REGNUM В Ингушетии под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся три человека. Все они помещены под режим домашней самоизоляции, сообщил 16 марта в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой вирусной инфекции глава управления Роспотребнадзора Борис Комурзоев.

По его словам, один из них уже признан здоровым, его анализы дали отрицательный результат. Первые анализы двоих других — также отрицательные, но наблюдение за ними пока продолжается.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил что отсутствие заразившихся на территории Ингушетии не говорит о том, что властям и жителям надо успокоиться. Он призвал к индивидуальной ответственности каждого гражданина, а представителей органов власти к принятию всех мер для защиты населения.