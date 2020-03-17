Горно-Алтайск, , 08:59 — REGNUM Первичную медицинскую помощь больным с респираторными симптомами на Алтае будут оказывать на дому. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил региональный министр здравоохранения Сергей Коваленко.

По его словам, прежде всего это касается граждан старше 60 лет. При этом принимать в больницах пациентов с ОРВИ будут через отдельные кабинеты. Для этого даже привлекли дополнительный медперсонал.

Между тем, заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике ниже эпидемического порога на 42%.

«Продолжается регистрация случаев внебольничной пневмонии, каждого заболевшего проверяют на короновирус. Все результаты отрицательные», — отметил глава управления Роспотребнадзора по региону Леонид Щучинов.

Напомним, ранее власти республики ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Как сообщало ИА REGNUM, местным жителям также рекомендовали воздержаться от поездок за границу и в другие регионы России.

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