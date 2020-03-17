Амстердам, , 08:58 — REGNUM С 16 марта национальный Приёмный центр для беженцев в местечке Тер Апел перестал принимать новых беженцев. Все желающие получить убежище в Нидерландах обязаны первым делом обратится в центр в Тер Апел.

Однако в связи со вспышкой коронавируса центр закрыл двери. Беженцы не будет проверять на место происхождения и на возможные заболевания. Такое решение приняло Министерство Юстиции. Власти опасаются, что новоприбывшие беженцы могут оказаться носителями вируса COVID-19.

При этом как раз в самое последнее время наблюдался лёгкий рост числа беженцев. Две недели в Тер Апел прибыло 573 беженцев, а на прошлой неделе — 634.

Центральный Орган по приёму беженцев и Министерство юстиции договорились о временном размещении в палатках беженцев, которым отказано в приёме в Тер Апеле.