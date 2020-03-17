Пекин, , 08:58 — REGNUM Сектор авиаперевозок Китая объявил войну импорту нового коронавируса в Китай из-за рубежа, сообщили 16 марта в Гражданской авиационной администрации Китая (CAAC).

Администрации ранжировала рейсы по трем уровням эпидемиологического риска: высокий, средний и низкий. Ранжирование проходит на основе данных об эпидемиологической ситуации в стране отправления, сообщил представитель CAAC Чжу Тао.

В частности, как сообщало ранее, Международный аэропорт Пекина «Столица» выделил специальную зону для прилетевших из стран с высоким риском заражения коронавирусом, включая Гонконг, Макао и Тайвань. При этом, прием международных рейсов в новом аэропорту «Дасин» в Пекине прекратился полностью.

Для того, чтобы вернуть граждан Китая из стран наиболее сильно пораженных коронавирусом, запланировано семь специальных транспортных миссий. Они должны вернуть из-за рубежа 1101 гражданина Китая. Девять экспертов направились за рубеж с 90 тоннами поставок для борьбы с эпидемией в рамках шести рейсов в другие страны.