Псков, , 08:56 — REGNUM В Пскове все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол переносятся. Об этом ИА REGNUM сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Такие меры приняты в связи с указом губернатора региона Михаила Ведерникова, которым запрещено проведение любых массовых мероприятий численностью более 50 человек с 16 марта.

В театрально-концертной дирекции региона назвали срок переноса спектаклей и концертов — как минимум до 1 апреля, но обещают информировать заблаговременно об изменении ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но под контролем медиков остаются 28 человек, большинство из которых прибыли из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. В регионе введён комплекс профилактических мер, отменены все массовые мероприятия, школы ушли на внеплановые каникулы, ПсковГУ перешёл на дистанционное обучение студентов.

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