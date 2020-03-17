Женева, Швейцария, , 08:54 — REGNUM На сегодняшний день в мире новым типом коронавируса заразились 167 511 человек. Такие данные содержатся в отчёте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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При этом впервые число заражённых в Китае оказалось меньше, чем за его пределами. Так, по состоянию на 16 марта, в КНР зафиксировано 81 077 подтверждённых случаев заболевания COVID-2019. За поседение сутки — 29 новых случаев.

Всего в мире от новой инфекции скончались 6606 человек, из них свыше половины — за пределами Китая. В самой КНР умерло 3218 человек.

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За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, произошла в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. На сегодняшний день случаи заболевания COVID-2019 выявлены в более чем 140 странах. Больше всего в Китае, Италии, Иране и Испании.