Владивосток, , 09:00 — REGNUM В апреле будут выполнены дополнительные внутрикраевые авиарейсы из Владивостока в Дальнегорск и Кавалерово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Якутии началась продажа льготных билетов на полёты внутри республики

При этом цена билета сохранится на доступном для населения уровне. Так, стоимость билета по маршруту Владивосток — Дальнегорск составляет 2320 рублей, Владивосток — Кавалерово — 1920 рублей.

«В 2020 году в Приморье регулярные внутрикраевые авиаперевозки будут осуществляться по 13 маршрутам. Всего будет выполняться от 40 до 49 рейсов в неделю в зависимости от сезона», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на внутриреспубликанские полёты в Якутии началась продажа льготных билетов.