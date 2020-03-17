Якутск, , 08:55 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев поручил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства решить вопрос возмещения жителям республики стоимости билетов на отдых за границу без штрафов и налоговых сборов.

Читайте также: Изоляция поневоле: страны защищаются от коронавируса — трансляция

Возврат денег за купленные билеты поручено решить с авиакомпаниями.

«Особое внимание следует уделить предприятиям, которые практикуют вахтовый метод. Работникам рекомендовано продлить срок пребывания, для снижения рисков завоза инфекции. Глава Якутии подчеркнул, что также населению следует обратить внимание дезинфекционной работе», — пишет «Якутия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, власти стран, в том числе Россия, закрывают границы для въезда и выезда в связи с пандемией коронавирус, вводятся карантины и меры по недопущению распространения инфекции.