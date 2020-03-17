Благовещенск, , 08:51 — REGNUM На станции переливания крови в Благовещенске прошло торжественное мероприятие: 20 человек получили удостоверения «Почётного донора», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного минздрава.

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Каждый из «почётных доноров» совершил 35 и более донаций, сдав более 17 литров крови, отметили в минздраве. Как рассказал главврач Амурской областной станции переливания крови Алексей Витер, благодаря таким самоотверженным людям медучреждения области не испытывают недостатка в крови и её компонентах.

«С начала года почётных доноров Приамурья стало больше на 83 человека. Теперь их уже 2289. Это наш «золотой фонд» людей, которые собственной кровью спасают жизни и здоровье своих земляков», — сказал Алексей Витер.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60 человек в Приморье получили звание «Почётного донора».