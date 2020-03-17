Грозный, , 08:45 — REGNUM В Чечне до 25 марта все вузы республики будут работать в дистанционном режиме. Для студентов с 17 марта будет предложено обучение в режиме онлайн, пишет ИА «Чечня Сегодня». Все дистанционные занятия в учебных заведения будут проходить согласно расписанию.

Ранее на карантин были закрыты все школы и детские сады. Вынужденные каникулы продлятся с 17 марта по 25 апреля — «до наступления теплых дней, когда температура воздуха достигнет 25 градусов», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Решения об ограничении режима обучения в школах и вузах было принято 16 марта в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению и нераспространению инфекции коронавируса.

Напомним, в настоящее время на карантине в Чечне находятся 25 человек, вернувшиеся из-за границы.

Читайте также: В Чечне школьные каникулы продлятся до 25 апреля