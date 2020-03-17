Амстердам, , 08:45 — REGNUM В течение 16 марта число жертв коронавируса в Нидерландах достигло 24 человек, сообщает Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. Число зарегистрированных заражений выросло на 278 человек и составило 1413 случаев.

В провинции Северный Брабант выявлено 108 новых случаев заражения. Провинция по прежнему лидирует по числу заражений, где их в настоящий момент насчитывается 554. После Северного Брабанта наибольшее число заражений наблюдается в провинциях Лимбург (149), Утрехт (140) и Южная Голландия (136).

Действительное число заражений в Нидерландах превышает данные Национального института по здравоохранению и окружающей среде. Не все подозреваемые на наличие вируса проверяются, а институт сообщает только о подтверждённых случаях.

Человек может быть носителем вируса COVID-19 но при этом не испытывать соответствующих симптомов. В таком случае вирус остаётся необнаруженным, однако человек всё равно может заражать других. Предположительно речь идёт о около 6000 носителях вируса.