Тбилиси, , 08:50 — REGNUM В Грузии первого пациента, вылечившегося от COVID-19, выписали из Тбилисской инфекционной клиники вечером 16 марта. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение, ссылаясь на источник в медучреждении.

Как рассказали журналистам медики, ряд тестов на коронавирус, которые провели мужчине, показали отсутствие COVID-19. Теперь ему предстоит еще в течение двух недель пробыть дома в режиме самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что первый пациент, у которого нашли коронавирус в Грузии, еще не готов к выписке. Медики сообщали, что скоро должен быть выписан «пациент № 3». Он вместе с «пациентом №1» посещал Иран перед тем, как заболеть.

Читайте ранее в этом сюжете: В бесплатных столовых Грузии из-за коронавируса вводятся новые правила