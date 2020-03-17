Петропавловск-Камчатский, , 08:46 — REGNUM Из-за резкого потепления и интенсивного таяния льда на Камчатке отменили традиционный чемпионат «Октябрьский зубарь — 2020» по подлёдному лову корюшки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

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Чемпионат, который должен был состояться 20 и 21 марта, отменен из-за невозможности обеспечить безопасность участников и зрителей. В этом году на турнир заявились 200 взрослых рыбаков и впервые — дети и подростки. Оргкомитет соревнований подчеркнул, что лед стал ненадежным и проводить чемпионат нельзя.

Также сообщается, что частые циклоны и резкое потепление оказали влияние на состояние льда — таяние началось раньше обычного.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые мероприятия в закрытых помещениях на Камчатке будут отменены из-за угрозы коронавируса. Такое решение приняли власти региона.