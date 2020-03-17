Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM Свердловчанам рекомендуется ограничить любые выезды как за рубеж, так и внутри России. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Как передаёт «Новый день», рекомендация связана с профилактикой коронавирусной инфекцией.

«Мы рекомендуем ограничить выезды, даже внутри страны», — сказал Креков.

В регионе так и нет ни одного заболевшего новым коронавирусом, добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области запретили проводить мероприятия численностью от тысячи человек. До этого в регионе запрещали мероприятия от пяти тысяч человек.

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