Ставрополь, , 08:47 — REGNUM Режим свободного посещения образовательных учреждений введен на Ставрополье в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Принимать решение о том, посещать ли ребенку школу или детский сад, будут сами родители, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Понимаю беспокойство многих родителей, поэтому в образовательных учреждениях края вводим возможность свободной посещаемости. Ходить или нет вашему ребенку в школу или детский сад — решение принимаете вы сами. Министерству образования региона поручил оперативно отработать для этого все механизмы», — написал Владимиров у себя в Instagram.

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Отметим, что накануне, 16 марта, несколько вузов Ставрополья на фоне ситуации с коронавирусом временно перевели студентов на дистанционную форму обучения. В их числе Пятигорский государственный университет, Северо-Кавказский федеральный университет и Ставропольский государственный аграрный университет. Обучение в период карантина будет проходить в электронной информационно-образовательной среде.