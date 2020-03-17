Нью-Дели, , 08:43 — REGNUM Власти Индии приняли решение закрыть Тадж-Махал — одну из главных туристических достопримечательностей страны — в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 17 марта сообщает Reuters.

Вместе с знаменитым дворцом, расположенным в городе Агара, по всей стране были закрыты десятки музеев, религиозных учреждений, объектов культурного наследия.

Напомним, в настоящее время в мире зафиксировано свыше 6 тыс. 500 смертей от коронавируса. Инфекция затронула порядка 170 тыс. человек. Выздоровели около 77 тыс. человек.