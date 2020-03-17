Бирск, Башкирия, , 08:46 — REGNUM Зараженных короновирусной инфекцией в городе Бирске нет. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба администрации Бирского района Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в Бирске зафиксированы граждане, которые якобы заразились коронавирусной инфекцией.

Руководство Бирской ЦРБ сообщает, что данная информация не нашла своего подтверждения и является ложной.

Чиновники просят с осторожностью относиться к фейковым сообщениям.

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