Бирск, Башкирия, 17 марта 2020, 08:46 — REGNUM Зараженных короновирусной инфекцией в городе Бирске нет. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба администрации Бирского района Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в Бирске зафиксированы граждане, которые якобы заразились коронавирусной инфекцией.
Руководство Бирской ЦРБ сообщает, что данная информация не нашла своего подтверждения и является ложной.
Чиновники просят с осторожностью относиться к фейковым сообщениям.
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