Майкоп, , 08:46 — REGNUM Медучреждения Адыгеи на фоне распространения в мире новой коронавирусной инфекции оснащены необходимым запасом лекарств и медицинских масок. Об этом накануне, 16 марта, заявил министр здравоохранения региона Рустем Меретуков в ходе состоявшегося в правительстве республики совещания, посвященного вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса.

«Рустем Меретуков доложил, что врачи региона владеют методиками выявления коронавируса. В учреждениях здравоохранения имеется необходимый запас лекарств и медицинских масок. Кроме того, республиканская аптечная база закупила 40 тыс. одноразовых масок», — сказано в сообщении пресс-службы главы и правительства Адыгеи.

Кроме того, по словам Меретукова, в регионе разработан план действий на случай выявления инфекции: определены лечебные учреждения, которые будут задействованы для приема больных в городах и районах республики. В случае необходимости для размещения людей, контактировавших с больными, планируется использовать базу одного из санаториев.

Министр экономического развития и торговли Адыгеи Геннадий Митрофанов со своей стороны сообщил, что, по информации торговых сетей, в магазинах республики имеется достаточный запас продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Ажиотажа среди покупателей, по его словам, нет.

По итогам совещания глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписан указ «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». В частности, документ запрещает проведение массовых мероприятий с участием более 300 человек, разрешает свободное посещение детских садов, ограничивает служебные командировки, особенно за пределы страны.

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